الرئيس تبون يهنئ الملاكمة إيمان خليف بعد بلوغها المربع الذهبي لأولمبياد باريس

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، عبر حسابه الخاص، الملاكمة إيمان خليف، بعد تغلبها على نظيرتها المجرية آنا لوكا هاموري بفارق شاسع، في فئة أقل من 66 كيلوغراما، وبلوغها المربع الذهبي للمسابقة، في إطار دورة الألعاب الأولمبية التي تجري بباريس.

وقال الرئيس تبون، “مبروك التأهل إيمان خليف، لقد شرّفت الجزائر والمرأة الجزائرية والملاكمة الجزائرية .. سنقف إلى جانبك مهما كانت نتائجك.. بالتوفيق في الدورين القادمين.. و إلى الأمام”.

و ضمنت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أول ميدالية للجزائر في أولمبياد باريس، بعد بلوغها المربع الذهبي، حيث ستخوض منازلة نصف النهائي، يوم الثلاثاء القادم.

شرف الدين عبد النور