الرئيس تبون يهنئ الطلبة المُتفوقين في مسابقة هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالصين

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، عبر حسابه الخاص، طلبة جامعات بجاية، سيدي بلعباس، وهران، الجزائر العاصمة وباتنة، بافتكاكهم المرتبة الأولى عالميا، في فئة من فئات الإعلام الآلي، بمسابقة هواوي، في شنزن بالصين، والجائزة الكبرى في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

و قال رئيس الجمهورية، على حسابه الخاص، “كلي فخر واعتزاز بأبنائي الطلبة من جامعات بجاية، سيدي بلعباس، وهران، الجزائر العاصمة وباتنة، لتميزهم مجددًا، بافتكاكهم المرتبة الأولى عالميا في فئة من فئات الإعلام الآلي بمسابقة هواوي في شنزن بالصين والجائزة الكبرى في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات”.

و أضاف الرئيس، “مبروك على الجزائر هذا الجيل العلمي الجديد الذي يشق الطريق بالبلاد إلى بر الأمان..تحياتي وتشكراتي لكم جميعًا”.

شرف الدين عبد النور