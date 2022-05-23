أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد عيّن الرئيس تبون صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا لرستم فاضلي.

وجاء في نص البيان :” طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور، أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مهام محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فاضلي، وعيّن السيد صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له”.

رمزي أحمد توميات

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