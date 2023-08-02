الرئيس تبون ينصب المجلس الأعلى لضبط الواردات

2 أغسطس، 2023

ترأس ظُهر اليوم رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية

حيث جرى ذلك بمقر رئاسة الجمهورية، يضيف بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

2 أغسطس، 2023

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