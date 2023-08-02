الرئيس تبون ينصب المجلس الأعلى لضبط الواردات

ترأس ظُهر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية

حيث جرى ذلك بمقر رئاسة الجمهورية، يضيف بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

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