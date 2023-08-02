الرئيسية/الأولى/الرئيس تبون ينصب المجلس الأعلى لضبط الواردات الرئيس تبون ينصب المجلس الأعلى لضبط الواردات 2 أغسطس، 2023 ترأس ظُهر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية حيث جرى ذلك بمقر رئاسة الجمهورية، يضيف بيان الرئاسة. شرف الدين عبد النور شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 2 أغسطس، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة