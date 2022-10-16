الرئيس تبون يمنح الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي وسام أصدقاء الثورة التحريرية

16 أكتوبر، 2022

أشرف وزير المجاهدين، العيد ربيقة، أمس السبت، على مراسم تدشين لوحة تذكارية مخلدة، لصديق الثورة التحريرية، الرئيس الأمريكي الأسبق الراحل جون كينيدي، و ذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاه، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة، عبد المجيد شيخي. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، أحمد راشدي. وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني. بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين.

و أعلن العيد ربيقة ان هذا التدشين، جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون و عرفانا من الجزائر لهذا الرجل الذي كان مساندا لحق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال، كما قرر الرئيس تبون منح الرئيس الراحل، جون كنيدي وسام أصدقاء الثورة الجزائرية على أن يتم تسليمه خلال حفل سينظم قريبا .

هذا و أكد العيد ربيقة بأن الاحتفاء بهذه القامة العالمية، وفي هذا اليوم بالذات, جاء  تخليدا لذكرى زيارة الرئيس الراحل, أحمد بن بلة, إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 15 أكتوبر 1962، واستقباله بحفاوة كبيرة من طرف الرئيس كينيدي، مضيفا بأن استحضار مثل هذه الشخصيات، يعبر عن شيم ووفاء الجزائر قيادة وشعبا لذوي الفضل ممن ساندوا الثورة التحريرية والمبادئ الإنسانية السامية.

حورية سعداوي

16 أكتوبر، 2022

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