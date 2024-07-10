الرئيس تبون يلتقي فعاليات المجتمع المدني لتيزي وزو

إلتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، بالقاعة الكبرى لدار الثقافة مولود معمري، أعيان ومختلف فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو.

و أثنى رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على حفاوة الإستقبال التي حظي بها، اليوم في هذه الولاية.

وأكد الرئيس تبون، في كلمته، أنّ النظام الاجتماعي “تاجماعث” مثال للديمقراطية التشاركية وأنموذج ناجح في تسيير الشأن المحلي.

هذا وطرح مواطنو ولاية تيزي وزو انشغالاتهم أمام رئيس الجمهورية، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية في تنمية البلاد وازدهارها.

شرف الدين عبد النور