الرئيس تبون يلتزم بضبط الأسعار ورفع الأجور  إلى 47% مع نهاية عام 2024

أكد رئيس الجمهوربة، عبد المجيد تبون ،بانه سوف يتم رفع الاجور الى 47 بالمائة مع نهاية عام 2024.

و ذكر رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية، ما قامت به الدولة الجزائرية على نحو الإعفاء من الضرائب. بالإضافة إلى رفع النقطة الإستدلالية للأجور وكذلك رفع معاشات التقاعد.

و من جهة اخرى، أشار الرئيس تبون الى التحكم في الأسعار التي أضحت تثقل كاهل المواطن ذو الدخل المتوسط، وأضاف الى انه لا جدوى من رفع الأجور في ضل مواصلة التجار في رفع الأسعار.

سهام.ق

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