الرئيس تبون يكلّف وزير الشؤون الخارجية بفتح مركز ثقافي جزائري بروسيا

الرئيس تبون يكلّف وزير الشؤون الخارجية بفتح مركز ثقافي جزائري بروسيا

كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, خلال لقائه بعدد من ممثلي أفراد الجالية الوطنية بروسيا، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ، بفتح مركز ثقافي جزائري بروسيا،وهذا استجابة لتطلعات أفراد الجالية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما قلد الرئيس تبون صديق الثورة التحريرية أندرياكولوفيتش بافينكو بوسام الاستحقاق الوطني برتبة عشير عرفانا بتضحياته الكبيرة ومساهمته في نزع الألغام في خطي شارل وموريس، يفيد بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

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