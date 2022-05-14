كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتمثيله ،اليوم السبت، في نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري، لعائلة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وللشعب الإماراتي الشقيق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها: “كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان بتمثيله ،غدا، في نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري، لعائلة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وللشعب الإماراتي الشقيق.”

ش.ن

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