الرئيس تبون يكرم متقاعدي ومعطوبي الجيش وعائلات شهداء الواجب

4 أغسطس، 2022
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الرئيس تبون يكرم متقاعدي ومعطوبي الجيش وعائلات شهداء الواجب

شيراز زويد

4 أغسطس، 2022
وصل منذ قليل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، إلى النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فسيتم تكريم أيضا عائلات شهداء الواجب الوطني. ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب.

و كان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى النادي الوطني للجيش. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

و قد استمع رئيس الجمهورية الى النشيد الوطني قبل أن يستعرض تشكيلة عسكرية من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.

للإشارة، فقد تم ترسيم الرابع أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي من قبل رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون. بهدف الوقوف على الارهاصات التاريخية لنشأة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر جيش التحرير الوطني نواته الصلبة.

ش.ن

4 أغسطس، 2022

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