الرئيس تبون يكرم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

14 سبتمبر، 2022
وصل منذ قليل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب للاشراف على تكريم عدد من الرياضيين الجزائريين، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.
ووفقا لنص البيان، فإن الرئيس تبون سيكرم الفريق الوطني لأقل من 17 سنة الذي توج بكأس العرب التي أقيمت بالجزائر ضد منتخب المغرب.
كما سيشمل التكريم الرياضيين المتوجين في ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بتركيا إلى جانب رياضيين من ذوي الهمم وعدد من المتوجين في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية.
ليديا كبيش
14 سبتمبر، 2022

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