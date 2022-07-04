قلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الفريق السعيد شنقريحة رتبة فريق أول، بمناسبة الذكرى ال 60 للسيادة الوطنية.

كما تم ترقية مدير الأمن الداخلي العميد عبد الغني راشدي إلى رتبة لواء، وترقية العمداء الاتية اسماؤهم إلى رتبة لواء كذلك:

الصادق لعرابة – سمير رواينية – كمال مراجي – المنتصر وراد – جمال بوغدير- بلقاسم لعريبي – بلقاسم خصيصة – حميد ايبرير – عبد الحميد موساوي – عبد النور لعشب – حفيظ بخوش – صالح بوطبة – عبد الحق بن عياد – امحمد شريفي – يمين عوامري – فريد بوراس – عز الدين حماد – مبروك شدادي – مداني معامرية – علاوة ودني – علاوة شاوش – محمد بلعيدي – رشيد شبلاوي – الزهرة بوحناش .

في حين تم ترقية العقداء الآتية أسماؤهم رتبة عميد:

رشيد غاوي – خميسي عشي – بومدين بودالي – عبد الرحمان عدالة – ديلمي الهاشمي – الحبيب عون الله – مسعود بن معمر – نصر الدين بن زايدي – الياس بن وسعيد – رفيق بوعكاز – عبد القادر حداد – توفيق بلقال – منور محفوفي – حسين مطاطلة – رضا قروحان- عبد القادر بوسدرة – كريم بن زاوي – خدير دريدي – اعراب بريك – عبد الناصر معطالله – نبيل دبوز – عيسى يحياوي – رابح حمدي –

محمود رحال – رفيق علياط – فؤاد قردون – محمد غانمي – محمد نذير بن عليوة – عبد الله حفصي – عبد الكريم بوفنار – هادي زموري – خالد بوريش – فريد طويل – مراد زنقوقة – مولود دحمان – محمد جعفر – الصادق بلمسوس – محمد حساني – عز الدين زميح – محمد رضا حسان – بوزيد عاشوري – محمد تزروتي – فيصل بوسعيد – جمال بن سعيد – ناصر بوترعة – بن عودة هلال – زين الدين

سوالم – عبد الرحمان جابري – سيد علي بلقاسم – لطفي عدنان – عبد السلام بوحامد – عبد الحفيظ العاقل – كريم منير ارزقان مدين – خالد بن طامة – ميلود قاسمي – طارق خواشي – بن يوسف دايس – صالح شرايطية – منصور بوجادي – محمد الهادي عثامنية – نور الدين رحال – كمال سوابعة – ابراهيم دريوش – بلعيد زيدي – كمال بلمهدي – محمود سعيدي – حسين سماحي – محمد اقبال ميمون

– فريد مكناسي – احمد ربيب – سعيد برشاوة – محمد بن علو – حسان عبد اللاوي – ياسين بن صيدة – عطالله بن عبد الله – الطيب لطرش – بوعلام بلحاج – حميد أوقاسي – شوقي حسيسي – كريمة صديقي – امحمد عبد الدايم – سمير قداش – رابح حسينات – عمار سرار – محمد مدراني – سعيد هشام زقرور – جمال فهيم – بسيمة درياس – عيلونة يعقوبي – زكريا شهرة – زهير بولبيد – زهير جنادي

– سعاد محجوب – اكرم تيجاني – بن عيسى بوشكوة – ياسين أوجاني – يزيد عبيدات – سهام رمضاني .

رمزي أحمد توميات

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