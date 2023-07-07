الرئيس تبون يقرّر منح 30 مليون دولار لإعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية

قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين و مخيمها في الضفة الغربية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و خلف الاعتداء الهمجي الإجرامي “العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العُزل و ألحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة” يضيف البيان.

وجاء في ذات البيان “و تعرب الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ش.ن

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