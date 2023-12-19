الرئيس تبون يقرر التأسيس لخطاب “الأمة” أمام غرفتي البرلمان

19 ديسمبر، 2023

قرر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين.

وسيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمى خطاب للأمة نهاية السنة الجارية 2023.

و سيشكل هذا الخطاب السنوي فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية كما سيشكل فرصة لتقييم الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وكذا السياسة الخارجية للبلاد دون إغفال تحديد أفاق السنة الموالية.

هذا وسيكون الخطاب الموجه للأمة بصورة استثنائية ذو طابع خاص باعتبار انه سيشمل تقييما كاملا لأربع سنوات الماضية.

رمزي أحمد توميات

19 ديسمبر، 2023

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