الرئيس تبون يقرر إعفاء دور النشر من تكاليف كراء الأجنحة في صالون الكتاب

14 فبراير، 2022

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعفاء دور النشر المشاركة في الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر من تكاليف كراء الأجنحة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة فإن هذا القرار جاء ليمكن دور النشر من المشاركة بكل أريحية، وحرصا من الدولة على ترقية وتطوير الإنتاج الثقافي لاسيما الكتاب وتشجيعا للمقروئية.

كما يهدف هذا القرار إلى تجسيد رغبة الرئيس تبون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على بناء الإنسان وصناعة وعي جديد يضمن قيم المواطنة والعدالة الثقافية ويرسخ الهوية الحضارية للشعب الجزائري.

رمزي أحمد توميات

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