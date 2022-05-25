غادر صبيحة اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن، بإتجاه إيطاليا في زيارة دولة، تلبية لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد كان في توديع الرئيس تبون، بمطار هواري بومدين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق شنقريحة، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وتكتسي هذه الزيارة التي تدوم 3 أيام أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين.

كما تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.

رمزي أحمد توميات

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