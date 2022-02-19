الرئيس تبون يغادر أرض الوطن متوجها نحو الدوحة

غادر اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن متوجها إلى قطر في زيارة دولة، تدوم يومين، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

ووفقا لنص البيان فقد كان في توديع الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الدولي كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وتندرج هذه الزيارة، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما

كما سيشارك الرئيس تبون في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

رمزي أحمد توميات

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