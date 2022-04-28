الرئيس تبون يعين محمد لعقاب وجلول حروشي وعبد النور رابحي أعضاء بمجلس الأمة

28 أبريل، 2022

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كل من محمد لعقاب وجلول حروشي ومحمد عبد النور رابحي. أعضاء بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وجاء في نص البيان:”أنه بمقتضى أحكام المادتين 91 الفقرة 7. و121 الفقرة 3 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقع اليوم الخميس. عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كل من محمد لعقاب وجلول حروشي ومحمد عبد النور رابحي. أعضاء بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي”.

رمزي أحمد توميات

28 أبريل، 2022

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