الرئيس تبون يعين مجيد عمور وسيطا للجمهورية

وقع اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،، مرسوما رئاسيا، يُعيّنُ بموجبه الأمين العام لمصالح وسيط الجمهورية مجيد عمور، وسيطا للجمهورية، خلفًا لإبراهيم مراد.

وللتذكير، فقد قام الرئيس تبون في إطار الإصلاحات الكبرى الرامية إلى بناء مجتمع منسجم وإرساء أسس دولة جديدة، بإنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية، بموجب المرسوم رقم 20-45 المؤرخ في 15 فبراير 2020.

وذلك بهدف وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة، مبنية على مفهوم المشاركة في دولة القانون التي تعتمد على قيم العدالة والإنصاف.

.رمزي أحمد توميات

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