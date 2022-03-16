قام اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بتعيين كمال بوشامة وابو جرة سلطاني عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها :” أنه بمقتضى أحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، و122 الفقرتين 02 و03 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقّع، اليوم 13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022 عيّن، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلا من كمال بوشامة، و أبوجرة سلطاني، عضوين، في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي”

ليديا كبيش

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