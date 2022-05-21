الرئيس تبون يعين رؤساء المحاكم الإدارية للإستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم

21 مايو، 2022

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعيين رؤساء المحاكم الإدارية للإستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم.

وجاءت التعيينات كالآتي:

– بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية للإستئناف:

عبد الله زياني ببشار ، عبد القادر حمدان بتمنراست، صليحة عواق بالجزائر، كمال حليمي بقسنطينة، نصر الدين عمران بورقلة، عبد الرحيمي بن حميدة بوهران.

بالنسبة لمحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، السادة :

مصطفى عبدي ببشار، محمد الأمين صباحي بتمنراست، محمد بن لخضر بن عبد الله بالجزائر العاصمة، عبد الوهاب بوناب بقسنطينة، سعيد شيشة بورقلة، عبد القادر فارس بوهران.

رمزي أحمد توميات

21 مايو، 2022

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