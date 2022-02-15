الرئيس تبون يعين أعضاء جدد في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي

15 فبراير، 2022
عين رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، أعضاء جدد في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي
ويتعلق الأمر، بكل من  قدور براجع وحمزة آل سيد الشيخ والوليد العقون، محمد رضا أوسهلة وليلى براهيمي ورابح بغالي،  عبد الحق بن بولعيد وبن علي بن زاغو وجميلة بوباشا، نورالدين بن قرطبي وأحمد بوزيان وفيصل بوسدراية.
بالإضافة إلى غازي جابري وحبيب دواقي ومقران رزقي، حمة شوشان وعزالدين عبد المجيد ومحمد عمرون، بكري غومة وصالح لعوير وعبد الله مسك وعزوز ناصري، عيسى نايلي ونجية وجدي دمرجي ودحو ولد قابلية وحسان يونس.
رمزي أحمد توميات

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