الرئيس تبون يعزّي نظيره الجنوب إفريقي على إثر حريق جوهانسبورغ

بعث اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، على إثر الحريق الذي اندلع في العاصمة جوهانسبورغ مخلفا العديد من الضحايا والجرحى.

و قال الرئيس تبون في برقيته، ” تلقينا ببالغ الاسى و الحزن نبأ الفاجعة التي هزت العاصمة جوهانسبورغ جراء الحريق الهائل الذي التهم العديد من الضحايا”.

وأضاف، “وأمام هذه المأساة الأليمة التي ألمت بالشعب الجنوب افريقي الصديق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي وبصادق مواساتي لفخامتكم ولعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومجددا لكم تضامننا الصادق في هذه الظروف الأليمة”.

وختم رئيس الجمهورية برقية تعزيته، “وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

للتذكير، فقد لقي 73 شخصاً على الأقل، حتفهم في حريق اندلع بمبنى متعدد الطوابق بجوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا.

شرف الدين عبد النور

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