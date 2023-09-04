الرئيس تبون يعزّي عائلات ضحايا التقلّبات الجوية الأخيرة بالبيض و تلمسان

4 سبتمبر، 2023
الرئيس تبون يعزّي عائلات ضحايا التقلّبات الجوية الأخيرة بالبيض و تلمسان

بعث اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلات ضحايا الفيضانات والسيول الجارفة التي اجتاحت مناطق من ولايتي تلمسان و البيض، جرّاء تهاطل الأمطار الغزيرة و التي خلفت خسائر بشرية و أضرارا مادية، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و أعرب الرئيس تبون حسب ما جاء في رسالة التعزية، “عن أحرّ التعازي و خالص المواساة، أمام هذا المصاب الجلل، متضرعا إلى المولى جل جلاله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة و أن يسكنهم فسيح جناته و يلهم ذويهم جميل الصبر و السلوان،إنا لله و إنا اليه راجعون”، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

4 سبتمبر، 2023

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