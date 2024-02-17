الرئيس تبون يعزي في وفاة مناصر فريق اتحاد عنابة

17 فبراير، 2024

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعازيه إلى عائلة مناصر فريق اتحاد عنابة الذي وافته المنية إثر تعرض حافلة مشجعي الفريق لحادث مرور.

وقال الرئيس تبون في رسالة عبر حسابه الخاص: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر الحادث الأليم الذي تعرّض له بعض أنصار فريق اتحاد عنابة. أتقدم بخالص تعازيّ وصادق مواساتي إلى عائلة المناصر الذي وافته المنية، وإلى اتحاد عنابة. راجيا من المولى أن يرحمه ويسكنه فسيح الجنان، كما أدعو بالشفاء العاجل لكل الجرحى”

رمزي أحمد توميات

17 فبراير، 2024

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