الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب

تقدم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد الراحل يوسف الخطيب، قائد الولاية التاريخية الرابعة.

وقال الرئيس تبون في نص تعزيته “قَضى المولى تبارك وتعالى أن يَتولّى المجاهد المرحوم يوسف الخطيب برحمته. فلقد بلغنا، هذا الصباح، نبأ انتقاله إلى جوار المولى عزّ وجلّ. ولا نملك إزاء هذا المصاب الأليم الذي فَقدْنا فيه أخًا عزيزًا ومجاهدًا من الرعيل الأول. ووطنيًا خالصًا أًكْرَمَهُ الله تعالى بتواضع الرِّجال، وأَعَزَّه بالمواقف الوطنية الصِّرْفَة. وحَبَاه بالمحبة والتكريم”.

وأضاف رئيس الجمهورية “هو الذي نشأ على النضال والجهاد ونُكران الذات. منذ أن التحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955. وبمعاقل الثورة في جبال نواحي المدية بالولاية التاريخية الرابعة. التي اضطلع لاحقا بقيادتها تقديرًا لحنكته السياسية والعسكرية. وأشرف بها على العمليات العسكرية في جبال الونشريس والظهرة، فأبلى مع رفاقه بلاءً مشهودًا”.

وتابع الرئيس تبون قائلا “وإننا إذ نُودِّع في هذا الظرف الأليم أحدَ الثُّوار الروَّاد. أتوجه إليكم وإلى كافة ذويه وأقاربه. وأخواته وإخوانه المجاهدات والمجاهدين بأحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة. داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يُلحقه بمن سبقه من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأطهار. في جنة الخُلد مع الصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم الجميع الصبر والثبات

رمزي أحمد توميات

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