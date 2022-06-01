انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء، اللواء ناموس حميدو بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بعد مرض عضال, حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي, متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”