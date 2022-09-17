الرئيس تبون يعزي عائلة الراحلة فريدة صابونجي

17 سبتمبر، 2022

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة الراحلة الممثلة السنيمائية والمسرحية فريدة صابونجي، قال فيها:”:”تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المغفورة لها بإذن الله تعالى الفنانة الراحلة فريدة صابونجي”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول : وبهذا المصاب الجلل نودع اسما لامعا من كبار الفنانين الجزائريين، فلقد نالت الراحلة رفقة ثلة من الفنانين التقدير والاحترام”.

هذا وانتقلت اليوم السبت إلى رحمة الله، الممثلة القديرة، فريدة صابونجي، عن عمر ناهز 92 سنة.

وولدت الراحلة بتاريخ 10 أوت 1930، بحي الدويرات مدينة البليدة، اشتهرت بآداء أدوار المرأة الغنية والمتغطرسة الشخصية، القاسية القلب أحيانا.

ودخلت المسرح في سن مبكرة جدا حيث كان عمرها آنذاك حوالي 13 سنة، ووقفت على ركحه. إلى جانب كبار الفنانين، على غرار محي الدين بشطارزي، رويشد، محمد التوري وغيرهم، كما دخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية سنة 1947، وقد مدّ لها محي الدين بشطارزي يد المساعدة.

وفي الخمسينيات قدمت العديد من الأعمال والأدوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني. الذي كان يعرف بـ«الأوبرا» على غرار أوتيلو، أوتيفون، تارتيف، قناع الجحيم، الدنجوان. والعشرات من الأعمال المسرحية الكلاسيكية رفقة مصطفى كاتب، محمد التوري، نورية، كلثوم وغيره من نجوم الفن الجزائري.

رمزي أحمد توميات

17 سبتمبر، 2022

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