الرئيس تبون يعزي عائلة الأمين العام لرئاسة الجمهورية

20 أغسطس، 2022

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الراحل، محمد الأمين مساعيد

وتوفي يوم أمس الجمعة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين ميساعيد، عن عمر ناهز الـ 71 عام إثر مرض عضال.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، فإن الفقيد سيوارى الثرى، عصر اليوم السبت بمقبرة العالية.

وجاء في نص البيان:”انتقل إلى جوار ربه، اليوم الجمعة، السيد محمد الأمين ميساعيد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان. سيوارى المرحوم الثرى، عصر اليوم، بمقبرة العالية.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

رمزي أحمد توميات

20 أغسطس، 2022

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