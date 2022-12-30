الرئيس تبون يعزي رئيس البرازيل في وفاة أسطورة كرة القدم بيليه

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برسالة تعزية ومواساة للرئيس البرازيلي، إثر رحيل أسطورة كرة القدم العالمية بيليه.

وأعرب رئيس الجمهورية، في رسالته، للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن تعازيه القلبية، باسمه وباسم كل الشعب الجزائري، إثر رحيل الأسطورة بيليه.

كما أبدى الرئيس عبد المجيد تبون، تأثره البالغ، بوفاة الإبن البار للشعب البرازيلي والأيقونة العالمية التي طالما ألهمت الشعوب، وجعلته يتربع على عرش كرة القدم لعقود من الزمن.

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