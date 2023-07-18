الرئيس تبون يعرب عن شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمتي بريكس وشنغهاي

18 يوليو، 2023

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للرئيس الصيني شي جين بينغ بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني

واكد الرئيس تبون على أن الزيارة إلى الصين تأتي بعد توقيع البلدين على اتفاقيات هامة تؤطر العلاقات التاريخية، معريا عن عميق شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي

ومن جهته، أكد الرئيس الصيني على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر.

رمزي أحمد توميات

18 يوليو، 2023

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