الرئيس تبون يعرب عن شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمتي بريكس وشنغهاي

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للرئيس الصيني شي جين بينغ بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني

واكد الرئيس تبون على أن الزيارة إلى الصين تأتي بعد توقيع البلدين على اتفاقيات هامة تؤطر العلاقات التاريخية، معريا عن عميق شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي

ومن جهته، أكد الرئيس الصيني على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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