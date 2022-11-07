الرئيس تبون يصل الى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

7 نوفمبر، 2022

وصل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ المصرية للمشاركة في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ.

و كان في استقبال الرئيس تبون، كل من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيرش.

وللتذكير، فقد غادر يوم أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرض الوطن متوجها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ الـ27 التي تعقد غدا في شرم الشيخ

رمزي أحمد توميات

7 نوفمبر، 2022

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