الرئيس تبون يصل إلى منتجع بورغو إيغناسيا الإيطالي للمشاركة في قمة السبعة للمصنعين الكبار في العالم

الرئيس تبون يصل إلى منتجع بورغو إيغناسيا الإيطالي للمشاركة في قمة السبعة للمصنعين الكبار في العالم

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبل قليل، إلى منتجع بورغو إيغناسيا بباري الإيطالية، للمشاركة في قمة السبعة للمصنعين الكبار في العالم.

و كان في استقبال الرئيس تبون، لدى وصوله، رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.

هذا و كان رئيس الجمهورية، قد وصل أمس الخميس، إلى ايطاليا، للمشاركة في قمة مجموعة السبع للمصنعين الكبار في العالم، بعد دعوة وجهتها له رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وتنعقد قمة المجموعة السبع في باري الإيطالية، من 13 إلى 15 جوان الجاري.

كوثر غيربي