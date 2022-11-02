الرئيس تبون يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات لترؤس أشغال اليوم الثاني من القمة العربية

الرئيس تبون يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات لترؤس أشغال اليوم الثاني من القمة العربية

وصل منذ قليل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون إلى المركز الدولي للمؤتمرات لترؤس أشغال اليوم الثاني من القمة العربية.

ومن المنتظر أن تعقد بعد لحظات أشغال اليوم الثاني للقمة العربية في دورتها 31، وسط حضور لافت للقادة العرب وضيوف الشرف.

وتوافد صبيحة اليوم الأربعاء القادة العرب وممثلي الدول، على قصر المؤتمرات لعقد الجلسة التشاورية المغلقة ومباشرة جلسة العمل الأولى وتوزيع كلمات القادة العرب.

تليها جلسة العمل الثانية في الفترة المسائية التي ستعرف اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته واعتماد مشاريع القارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.

ومن المنتظر أن تعرف الجلسة الختامية تقديم إعلان الجزائر كوثيقة تلخص جميع الملفات والقرارات التي خرجت بها الجلسات التحضيرية للدورة الـ31 لمجلس الدول العربية بالجزائر ولتكون علامة فارقة لتعديل المسار.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...