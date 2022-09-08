الرئيس تبون يشكر نظيره الصحراوي على تضامنه مع الجزائر على اثر الحرائق الأخيرة

8 سبتمبر، 2022

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخالص شكره لنظيره الصحراوي إبراهيم غالي على تضامنه مع الجزائر على اثر الحرائق الأخيرة.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، تلقى رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي ، رسالة جوابية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ، ردا على رسالة التعزية والمواساة التي بعث بها الرئيس الصحراوي على إثر الحرائق التي شهدتها بعض مناطق الجزائر مؤخرا.

وجاء في نص الرسالة:” تلقيت بامتنان رسالة التعزية والمواساة التي تفضلتم بها في ضحايا الحرائق التي اجتاحت بعض مناطق الوطن مؤخرا”.

وأضافت الرسالة :”ولا يسعني بالمناسبة إلا أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى الشعب الصحراوي الشقيق والمناضل، بأخلص الشكر والتقدير على ما حملته رسالتكم من مشاعر تعاطف وتضامن في هذا الظرف الأليم”.

ليديا كبيش

8 سبتمبر، 2022

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