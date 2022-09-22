الرئيس تبون يشرف على لقاء جديد بين الحكومة والولاة

22 سبتمبر، 2022

من المنتظر أن يشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اجتماع جديد بين الحكومة والولاة، حسبما أعلن عنه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم الخميس.

وأفاد بلعابد من بني عباس، أن هذا الاجتماع الذي ينتظر أن يعقد يوم السبت أو الأحد، يأتي لتقييم ما تم انجازه من برنامج وتعليمات رئيس الجمهورية ميدانيا.

وحسب تصريحات الوزير، فان الاجتماع يأتي بعد التعديل الوزاري والحركة في سلك الولاة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا، وذلك بعد تقييم شامل لعمل الولاة والوزراء.

ليديا كبيش

22 سبتمبر، 2022

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