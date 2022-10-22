الرئيس تبون يشرف على تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

22 أكتوبر، 2022
وصل منذ قليل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم تكريم الإعلاميين.
وأشرف الرئيس تبون، على مراسم تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة.
رمزي أحمد توميات
22 أكتوبر، 2022

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