الرئيسية/الأولى/الرئيس تبون يشرف على تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف الرئيس تبون يشرف على تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 22 أكتوبر، 2022 وصل منذ قليل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم تكريم الإعلاميين. وأشرف الرئيس تبون، على مراسم تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة. رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 22 أكتوبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة