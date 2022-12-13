الرئيس تبون يشرف على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري

وصل منذ قليل، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون إلى قصر المعارض للإشراف على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري.

ومن المنتظر ان تنطلق الطبعة الـثلاثين صالون الإنتاج الجزائري بداية من اليوم، وذلك على مستوى قصر المعارض (الصنوبر البحري-العاصمة)، ليدوم إلى غاية 24 ديسمبر. وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبمشاركة حوالي 600 عارض يمثلون مختلف القطاعات،

هذا وأعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” أن هذه الطبعة، التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، تنظم تحت شعار “نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح”.

ومن بين هذه القطاعات الصناعة العسكرية، الصناعة المصنعة، (اثاث، ديكور، نسيج)، الصناعة الكهربائية، الالكترونية والكهرو-منزلية، الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية، الصناعة الميكانيكية، الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف، خدمات وبنوك، البناء ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية.

وتسجل المؤسسات الاقتصادية العسكرية حضورها في هذا المعرض للمرة السادسة على التوالي، لما لهذا القطاع من أهمية كبرى بفضل الخطوات العملاقة التي خطتها الصناعات العسكرية، والمستوى العالي من التطور والاحترافية ونقل للتكنلوجيا المتقدمة، مما جعلها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية

رمزي أحمد توميات

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