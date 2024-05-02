الرئيس تبون يشرف على احتفالية على شرف الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على احتفالية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على شرف الصحافيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق لـ03 ماي من كل سنة.

و حضر الاحتفالية، كبار المسؤولين في الدولة، ومئات الصحافيين من مختلف التخصصات، إضافة إلى مسؤولي المؤسسات الإعلامية، وممثلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالجزائر، ووجوه وأسماء إعلامية بارزة، تنشط في وسائل إعلام جزائرية وأجنبية.

شرف الدين عبد النور