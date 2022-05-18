الرئيس تبون يشرع في زيارة دولة إلى إيطاليا في هذا التاريخ

18 مايو، 2022

سيحل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بايطاليا في زيارة دولة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، تلبية لدعوة تلقاها الرئيس تبون من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي زار الجزائر نوفمبر الماضي.

وحسب جدول أعمال هذه الزيارة، فسيكون للرئيس تبون محطتين في روما أين سيلتقي الرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء ووفد رفيع المستوى بالحكومة الإيطالية. كما سيتوجه إلى نابولي، حيث ينتظر أن تتوج الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.

كما يعقد الرئيس تبون لقاء مع أبناء الجالية في ايطاليا وهو تقليد حافظ عليه الرئيس تبون في جميع زياراته الدولية، حيث يستمع إلى انشغالات أفراد الجالية .

ليديا كبيش

18 مايو، 2022

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