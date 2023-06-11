الرئيس تبون يشدد:  المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد و أحكامها غير قابلة للطعن 

11 يونيو، 2023

شدّد اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، أثناء دراسة مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد و أن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و أمر الرئيس حسب بيان الرئاسة, بإثراء مشروع القانون، من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما القضاة الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا.

كما أكد رئيس الجمهورية في اجتماع اليوم، على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة، وكذا إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

 

11 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 56 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

4 مارس، 2022

الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو :تقاعس الامم المتحدة في تنفيذ مهمتها شجع المغرب على التملص من التزاماته

16 يونيو، 2021

جلب مليوني جرعة من لقاح كورونا من جمهورية الصين

6 سبتمبر، 2021

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

20 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: