الرئيس تبون يسلّم كأس الجمهورية لفريق جمعية أولمبي الشلف

أشرف اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بملعب ميلود هدفي بوهران على تسليم كأس الجمهورية لفريق جمعية أولمبي الشلف الذي أضاف الكأس الثانية لخزائنه في مسابقة كأس الجمهورية.

و كان أولمبي الشلف قد فاز على فريق شباب بلوزداد بنتيجة هدفين لهدف بعد أن امتدت المباراة لأشواط إضافية، أين قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين، كما شهدت المباراة طرد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي بسبب الإحتجاجات.

للتذكير، فإن آخر مرة توج فيها فريق أولمبي الشلف كانت سنة 2005 عندما تغلب على فريق وفاق سطيف.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...