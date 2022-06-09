استقبل اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بقصر الرئاسة.

وقام صبيحة اليوم، الرئيس نيكولاس مادورو، بوضع إكليل من الزهور. على النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية.

كما زار الرئيس الفنزويلي المتحف الوطني للمجاهد، حيث تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي للجزائر، كما اطّلع على أغراض شخصية للعلامة عبد الحميد بن باديس تعرض لأول مرة.

وللتذكير، فقد حل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو بالجزائر مساء أمس الاربعاء بالجزائر في زيارة تدوم يومين، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان. وعدد من أعضاء الحكومة، على غرار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

ليديا كبيش