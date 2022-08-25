الرئيس تبون يستقبل نظيره الفرنسي بمقر رئاسة الجمهورية

25 أغسطس، 2022

استقبل منذ قليل،  رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني  عبد المجيد تبون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمقر رئاسة الجمهورية.

ووصل الرئيس الفرنسي اليوم إلى العاصمة الجزائرية، حيث حطّت طائرات الوفد الرسمي بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، أين كان في استقباله رئيس الجمهورية، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وقد استمع الرئيسان تبون وماكرون الى النشيدين الوطنيين الجزائري والفرنسي قبل أن يستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية.

كما قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد، كما وقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد المخلد لأرواح الشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

رمزي أحمد توميات

25 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

توقيف 29 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 15 قنطار من المخدرات المغربية

21 أبريل، 2021

لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره النيجري على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

15 أكتوبر، 2021

الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية ينظم ندوة دولية للتضامن مع المناضلة سلطانة خيا

9 أغسطس، 2021

رئاسة الجمهورية:” الحالة الصحية للرئيس مستقرة و لا تدعو للقلق”

27 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: