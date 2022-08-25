الرئيس تبون يستقبل نظيره الفرنسي بمقر رئاسة الجمهورية

استقبل منذ قليل، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمقر رئاسة الجمهورية.

ووصل الرئيس الفرنسي اليوم إلى العاصمة الجزائرية، حيث حطّت طائرات الوفد الرسمي بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، أين كان في استقباله رئيس الجمهورية، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وقد استمع الرئيسان تبون وماكرون الى النشيدين الوطنيين الجزائري والفرنسي قبل أن يستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية.

كما قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد، كما وقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد المخلد لأرواح الشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

رمزي أحمد توميات

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