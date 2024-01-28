الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان

28 يناير، 2024

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد, رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان, بمقر رئاسة الجمهورية.

و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية, أن الرئيسين استمعا الى النشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي .

هذا و قد أدت قوات الجيش الوطني الشعبي التحية لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان, حسب ذات البيان .

سهام قريمش

 

28 يناير، 2024

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