الرئيس تبون يستقبل رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس بالجزائر العاصمة رئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلاف.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال، أوضح إيسوفو أنه تطرق مع الرئيس تبون إلى “الوضع في منطقة الساحل، ولا سيما الأزمة الأمنية التي تواجهها بلدان الساحل: النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد”.

وأشار في هذا السياق إلى توافق “تام” في الرؤى بين الجزائر والنيجر حول الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة بالساحل، مضيفا أن الرئيس النيجري محمد بازوم قد كلفه بنقل رسالة الى نظيره الجزائري.

وشدد أيضا على “الدور الذي تلعبه الجزائر في إيجاد هذه الحلول”.

وقال ايسوفو انه تطرق مع الرئيس تبون الى الوضع في القارة الافريقية لا سيما في شقه الاقتصادي والاجتماعي من خلال أجندة 2063 التي وضعها الاتحاد الافريقي.

وأوضح في هذا الصدد “لقد تطرقنا إلى المشاريع البارزة في إطار أجندة 2063 على غرار تطوير المنشآت القاعدية في إفريقيا.

و يتعلق الأمر بمجالات الطاقة والنقل عبر السكك الحديدية والمجال الرقمي إضافة إلى مخطط التنمية الصناعية في القارة”.

كما عرجنا أيضا على ضرورة الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع في سبيل التنمية الافريقية، مبرزا أن “الجزائر تناضل بقوة من أجل تنفيذ أجندة 2063”.

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