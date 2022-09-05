الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي بمقر رئاسة الجمهورية 

5 سبتمبر، 2022
استقبل صبيحة اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي حـل بالجزائر في زيارة عمل.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد كان في استقبال ميشيل بمطار هواري بومدين، كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
واستقبل ميشيل من طرف الرئيس تبون بمقر رئاسة الجمهورية لبحث العديد من الملفات على رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا.
ليديا كبيش
5 سبتمبر، 2022

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