الرئيس تبون يستقبل رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر

استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فرانسيسكو روكا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

كما تجدر الإشارة، فقد حل رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فرانسيسكو روكا. اليوم الثلاثاء بالجزائر في إطار زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام.

و سيقوم روكا خلال زيارته إلى الجزائر التي تستمر إلى غاية 17 فيفري بمباحثات مع السلطات الجزائرية وزيارات ميدانية. كما سيكون له بفندق الأوراسي. لقاء مع رؤساء الهلال الأحمر الجزائري لـ 58 ولاية من الوطن والشركاء الوطنيين والدوليين للهلال.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...