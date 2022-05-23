الرئيس تبون يستقبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

استقبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون اليوم، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة.

وقال لعباطشة في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، :”أن الرئيس تبون أكد له اعتزام السلطات العليا إقرار زيادات متتالية في أجور العمال إلى جانب إصلاح الدعم الاجتماعي ليخدم أكثر الفئات المتوسطة والفقيرة”.

وأكد الأمين العام للمركزية النقابية تثمينهم لمبادرة “لم الشمل التي تمثلت في دعوة رئيس الجمهورية لكافة الجزائريين دون استثناء لوحدة الصفوف ولم الشمل وتوحيد المبادرات والأفكار والرؤى للنهوض بالبلاد بما يخدم الشعب الجزائري وقوة البلاد”.

وأعرب ذات المتحدث عن استعدادهم للمساهمة من خلال المبادرة في خدمة الوطن، إلى جانب مواصلة دعم الجانب الاجتماعي والاقتصادي للعمال، كما أثنى على مساهمة الدولة ووقوفها إلى جانب العمال وتخفيف العبء عنهم رغم المشاكل الاقتصادية ووباء كورونا وكل ما انجر عنه من ضغوطات.

وأضاف لعباطشة بالقول: “رغم النقائص هناك استعداد لرئيس الجمهورية في المراحل المقبلة لإعادة النظر في الوضع الاجتماعي للعمال وزيادة على الزيادات السابقة في الأجور هناك مراجعات تدريجية ستتم عبر عدة مراحل”.

وفيما يتعلق الدعم الاجتماعي فقال ذات المتحدث إن إعادة النظر في سياسة الدعم ستتم وفقا لاستراتيجية ستخدم الطبقة المتوسطة والضعيفة أكثر مما سبق.

رمزي أحمد توميات

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