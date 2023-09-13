الرئيس تبون يستقبل أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري

13 سبتمبر، 2023

إستقبل اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، برئاسة كمال مولى، بطلب منهم، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و شكّل اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة لنقل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين ثمنوا القرارات الهامة، التي اتخذها الرئيس تبون للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد.

كما حضر اللقاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، و مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، وزير المالية لعزيز الفايد، و وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

13 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

المغرب يحاول إخفاء حالة الحرب وقوة وحدات البوليساريو

2 يناير، 2021

وزير العدل: الإستغناء عن شهادة الجنسية في الملفات الإدارية

24 سبتمبر، 2020

تسجيل 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

8 يناير، 2022

بنك الجزائر يطالب بتصفية الودائع المكتتبة في الحسابات بالعملة الصعبة للتجار والمصدرين

11 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: