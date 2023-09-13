الرئيس تبون يستقبل أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري

إستقبل اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، برئاسة كمال مولى، بطلب منهم، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و شكّل اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة لنقل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين ثمنوا القرارات الهامة، التي اتخذها الرئيس تبون للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد.

كما حضر اللقاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، و مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، وزير المالية لعزيز الفايد، و وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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